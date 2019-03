Ultimo saluto a Franco Palumbo, lacrime a Capaccio e Giungano

GIUNGANO. Due città in preda al dolore ed alle lacrime, stamane si è tenuto a Giungano l’ultimo saluto a Franco Palumbo, ex sindaco di entrambi i comuni stroncati da un male incurabile a 64 anni. La camera ardente, allestita presso il municipio in Piazza Vittorio Veneto, ha visto tantissimi recarsi a porgere il proprio addio all’ex primo cittadino.

Il feretro è stato portato in spalla fino alla chiesa di Santa Maria Assunta, dove è stato celebrato il rito funebre dinanzi ad una folla gremita.

Presenti ance diversi sindaci dei limitrofi comuni. Tante le autorità ed esponenti politici, oltre alla presenza dell’Arma dei Carabinieri dei quali Palumbo ha fatto parte.

All’uscita della chiesa, intorno alla bara portata a spalla, stavolta, dai colleghi carabinieri, si sono moltiplicate le persone che hanno voluto rendere omaggio e rivolgere l’estremo saluto a Palumbo, così come i manifesti funebri affissi nei due comuni ed i messaggi di cordoglio social. Il risuonare del Silenzio, seguito da un lungo applauso, ha accompagnato il feretro verso il cimitero di Giungano.

(fonte StileTv)