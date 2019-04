Salerno: basta abusivismi, liberare il lungomare da giostre e bancarelle, le parole di De Luca

“Dobbiamo recuperare alcuni luoghi che rischiano di essere degradati. Il lungomare di Salerno deve diventare una bomboniera, un parco urbano, un giardino fiorito. Vedo che continua la tendenza a mettere bancarelle, contro bancarelle, finti villaggi di tutti i tipi. La mia opinione è che bisogna farla finita. I parchi giochi o le bancarelle si possono mettere in cento altri posti, no sul lungomare. Credo sia bene recuperare una immagine di dignità e qualità ambientale che si è andata un pò perdendo. E non va bene”.

Queste sono le parole dell’attuale presidente della Campania, nonchè ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che durante un’intervista su LiraTv si schiera a spada tratta contro gli abusivismi che ogni giorno si consumano sul lungomare di Salerno, che secondo De Luca dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello di Salerno, il suo simbolo nel Mondo. Ritorna quindi nelle vesti che i salernitani hanno conosciuto, quelle da Sceriffo.