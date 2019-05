Battipaglia: Omicidio aggravato da metodo mafioso. Arrestato un uomo

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P, del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti dell’indagato TESONE Antonio (cl ’68) dimorante in Villaricca.

TESONE è indagato insieme ad altre 5 persone, già tratte in arresto nell’operazione compiuta il 27 aprile scorso per l’omicidio di Aldo AUTUORI, aggravato dal metodo mafioso, avvenuto in Pontecagnano Faiano il 25.08.2015.

Le indagini eseguite dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere ed analizzare ulteriori elementi rispetto alle risultanze compendiate nell’ordinanza a carico dei mandanti e degli organizzatori dell’omicidio.

Grazie all’incrocio di dati e tabulati telefonici è stato possibile collocare TESONE sul luogo del crimine, individuandolo come uno degli esecutori materiali dell’omicidio di Autuori Aldo che, secondo la ricostruzione degli investigatori, era stato voluto da MOGAVERO Francesco e BISOGNI Enrico, mandanti, ed organizzato da DI MARTINO Luigi, quale intermediario tra i mandanti e gli esecutori materiali, che, a sua volta, si era rivolto a MALLARDO Francesco, capo dell’omonimo clan, operante nella zona di Giugliano in Campania, il quale, tramite CECERE Stefano, dava incarico per l’esecuzione materiale a TESONE Antonio, alias uomo della masserza e ad altro complice.

TESONE, al momento della cattura, era già agli arresti domiciliari in Villaricca per altri reati.