Caserta: quando l’addetto alla sicurezza è il ladro stesso, rubati 1500 accendini

Un vigilante originario di Giugliano in Campania è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Capua per furto nell’azienda che doveva controllare a Pastorano. G. M. 54enne è stato sorpreso dai militari la scorsa notte nei pressi del deposito di una società di import/export del luogo, che, sebbene impiegato regolarmente nell’attività di Vigilanza del deposito, si era introdotto, arbitrariamente, all’interno del magazzino merci, impossessandosi di 1500 accendini. Il materiale trafugato lo aveva nascosto nel bagagliaio della propria autovettura. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita a carico del fermato ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro numerosissimi gadget pubblicitari proventi di furto, asportati dallo stesso magazzino, come riconosciuti e formalizzati in denuncia dal responsabile della logistica della ditta proprietaria della merce. Il valore commerciale di tutta la refurtiva rinvenuta ammonta a circa 12mila euro. G.M. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.