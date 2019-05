Salerno: capitale italiana del sesso a pagamento, indagine di Escort advisor

Salerno è il settimo capoluogo in Italia, nonchè prima città in Campania, per la presenza di donne che si prestano a prestazioni sessuali a pagamento. E’ quanto emerge da un’indagine di “Escort advisor”, la piattaforma che raccoglie le recensioni dei clienti di donne che svolgono attività di sesso a pagamento in tutta Italia, escluse quelle per operano in strada.“

Secondo i dati, infatti, il capoluogo conta in media 4,14 escort ogni mille abitanti attestandosi alsettimo posto nella classifica nazionale. Al primo posto troviamo Treviso con una media di 5,78, seguita da Sondrio (5,69), Bergamo (4,63), Vicenza (4,49), Lecce (4,46) e Lucca (4,31).

Per quanto riguarda la tipologia di clienti, a Salerno l’età è perlopiù compresa tra i 25 e i 44 anni ed in particolare la fascia tra i 35 ed i 44 anni sembra essere ampiamente al di sopra della media nazionale. Circa il 50% degli utenti della piattaforma sono uomini sposati.

In provincia di Salerno, ben 627 donne pubblicano annunci su siti specifici e l’89% di queste fanno residenza proprio nel capoluogo.

