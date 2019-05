Salerno, operazione “Shock Wave” congiunta Guardia Costiera-Finanza: i risultati

SALERNO. SI È APPENA CONCLUSA L’OPERAZIONE COMPLESSA DENOMINATA “SHOCK WAVE”, POSTA IN ESSERE CONGIUNTAMENTE DAI COMANDI DELLA DIREZIONE MARITTIMA – GUARDIA COSTIERA DELLA CAMPANIA E DAL REPARTO OPERATIVO AERONAVALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI CHE, NELLE SCORSE SETTIMANE, HA VISTO IMPEGNATI GLI UOMINI E I MEZZI DI ENTRAMBE LE AMMINISTRAZIONI CHE, NELL’AMBITO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE, HANNO SVOLTO UN’INTENSA AZIONE DI CONTROLLO DELLE UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATE A FINI COMMERCIALI, COME LA LOCAZIONE, IL NOLEGGIO E IL CD. “NOLEGGIO OCCASIONALE” OLTRE CHE DELLE IMPRESE CHE GESTISCONO TALI SERVIZI TURISTICI.

L’OPERAZIONE HA CONSENTITO DI ACCERTARE E SANZIONARE NUMEROSE VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA NAUTICA DA DIPORTO, DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DI EVITARE SITUAZIONI DI DISTORSIONE DELLA LEGITTIMA CONCORRENZA IN UN SETTORE IN CONTINUA ESPANSIONE, A TUTELA DI TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO TALI ATTIVITÀ NEL PIENO RISPETTO DELLA STRINGENTE NORMATIVA FISCALE, PREVIDENZIALE E DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA PER IL TRASPORTO PASSEGGERI.

NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE SONO STATI COMPLESSIVAMENTE EFFETTUATI N. 318 CONTROLLI, DI CUI N.89 IN MARE E 229 A TERRA E SONO STATE ELEVATE N.42 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER UN IMPORTO TOTALE DI 18.194 EURO.

“SHOCK WAVE” HA CONSENTITO DI RAGGIUNGERE CONSIDEREVOLI RISULTATI, FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE SINERGICA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E LA GUARDIA COSTIERA E PROSEGUIRÀ NEL PERIODO ESTIVO, A TUTELA DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA DEI PASSEGGERI CHE, SPECIALMENTE IN ESTATE, FREQUENTANO NUMEROSI I NOSTRI MARI.