Universiade: La barca targata Napoli 2019 alla 151 miglia

L’imbarcazione con il logo di Napoli 2019 sulla poppa e la fiancata, che ha fatto il suo esordio in mare qualche giorno fa alla Rolex Capri Sailing Week, sarà in gara alla decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, competizione internazionale al via domani alle ore 16 da Livorno, con arrivo a Marina di Pisa, fino al 1 giugno.

La presenza dell’imbarcazione legata all’Universiade alla regata offshore toscana, che presenta allo start la cifra record di 250 barche, è frutto della sinergia tra la Federazione Italiana Vela (FIV) e i circoli campani in vista della competizione nautica che si svolgerà sul Lungomare di Napoli dall’8 al 12 luglio.

A bordo della barca ci sarà l’armatore e timoniere Carlo Varelli, mentre i componenti dell’equipaggio provengono da vari circoli nautici della Campania.