Battipaglia, ordigno bellico: riunione in Prefettura per il disinnesco

BATTIPAGLIA. Ordigno bellico a Battipaglia, si è svolta la riunione di coordinamento presso la Prefettura di Salerno. L’obiettivo era quello di pianificare le attività legate alla bonifica della bomba di fabbricazione inglese di 114 kg trovata in un fondo agricolo in località Spineta, a Battipaglia, nel mese di marzo. Dagli approfondimenti sembrerebbe che l’ordigno presenta un innesco a spoletta con scoppio ritardato, che quindi non consentirebbe di trasportare altrove la bomba. L’operazione di bonifica, quindi, è da effettuare sul posto.

Visto il raggio di evacuazione, nel quale si ritrovano diverse strutture tra quale anche l’ospedale “Santa Maria della Speranza”, al tavolo sono stati invitati i gestori: ANAS Autostrada A2 del Mediterraneo, ANAS Comportimento Viabilità per la Campania, Trenitalia, RFI, ASIS Reti ed Impianti, Salerno Energia Distribuzione, ENEL Distribuzione, Telecom Italia, i rappresentanti dell’Asl salernitana e della D.S. del nosocomio battipagliaese e del Dipartimetno Emergenze di Nocera.

In attesa del disinnesco emessa un’ordinanza sindacale a tutela pubblica e privata dell’incolumità per regolamentare l’accesso ai terreni agricoli dove è stata rinvenuto l’ordigno. Disposta inoltre la vigilanza dell’area interessata a cura delle Forze di Polizia statali e della Polizia Municipale.

Sconosciuta ancora la data delle operazioni. All’incontro erano presenti anche i rappresentanti del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta, la S.O.R.U. della Regione Campania, il Comune di Battipaglia, Forze di Polizia, Polfer, Polstrada, COA di Sala Consilina, Vigili del Fuoco, Genio Civile, Croce Rossa e 118.