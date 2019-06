Centro Campania: scoperto a rubare abiti in un negozio, 29enne nei guai

Un 29enne di Frattaminore è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato di furto perché si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento sportivi, per un valore di 173 euro, rubati all’interno di un negozio del centro commerciale Campania, a Marcianise.

Il giovane aveva tolto il sistema antitaccheggio ma è stato segnalato ai carabinieri dai vigilanti del negozio. La refurtiva è stata recuperata e consegnata al negozio. Il giovane è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza per direttissima.