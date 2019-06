Eboli, al “Le Bolle” il torneo di “Fifa 2019”: l’appuntamento ed il regolamento

EBOLI. Torneo di “Fifa 2019”, il videogame di calcio più famoso del mondo, al centro commerciale “Le Bolle” di Eboli. L’appuntamento si terrà domenica 16 giugno. Di seguito tutte le informazioni

GENERALE

1. Il presente regolamento si riferisce al Torneo di Fifa 2019 su PS4 organizzato da MPV S.r.L. CC LeBolle.

2. Il torneo si svolgerà Domenica 16 Giugno 2019 a partire dalle ore 10:00

3.La partecipazione è a pagamento e soggetta alla preiscrizione entro e non oltre le ore 19 di Sabato 15 Giugno 2019 salvo raggiungimento anticipato numero massimo di giocatori partecipanti.

4. La competizione verrà gestita e seguita da Admin che garantirà il rispetto delle regole, tutti i giocatori sono comunque tenuti a conoscere il regolamento e a segnalare eventuali irregolarità prima che il match abbia inizio: non saranno accettati i ricorsi avvenuti a seguito di partite perse per evidenti irregolarità presenti già dall’inizio del match e non segnalate. Dal momento in cui i contendenti accettano di giocare si assumono la responsabilità di aver verificato che tutte le condizioni di gioco siano conformi al regolamento.

MODALITÀ DI GIOCO

5. Le partite si disputeranno su PS4 nella modalità “1vs1” (un giocatore contro un giocatore), ed è considerato un torneo ad eliminazione diretta.

*Note sull’eliminazione diretta: (passa il turno il giocatore in vantaggio al termine dei tempi regolamentari); in caso di pareggio si effettua una sfida ai calci di rigore con le stesse squadre utilizzate fino a quel momento, Il vincitore accede al turno successivo, mentre il perdente sarà eliminato dal torneo. Solo nelle semifinali e nelle finali, al tempo regolamentare, seguiranno i supplementari e in caso di pareggio si va a tirare i calci di rigore.

6. Il calendario sarà stilato in base all’ordine di presentazione. E’ responsabilità dei giocatori controllare il proprio turno ed essere presente allo start della propria partita.

SETTAGGI

7. Partita amichevole DURATA TEMPO: 5 minuti; METEO: Sereno salvo diversi accordi tra i giocatori; SCELTA SQUADRA: Utilizzabile qualsiasi club tranne “world xi” e “classic xi”; MODULI DI GIOCO E POSIZIONAMENTI: si possono utilizzare tutti i moduli previsti ma non possono essere personalizzati ovvero modificare manualmente la posizione/ruoli dei singoli giocatori; SETTAGGIO COMANDI: a scelta del partecipante tra le varianti predefinite.

SANZIONI ED ESCLUSIONI

8. Il giocatore, una volta chiamato a disputare una partita, ha 2 minuti per presentarsi alla postazione di gioco, esauriti i quali, sarà squalificato. È prevista squalifica anche in caso di comportamenti scorretti come insulti o comportamenti antisportivi nei confronti dell’avversario o dell’Admin.

9. Qualora, per motivi tecnici o per altri motivi indipendenti da uno dei giocatori che stanno disputando il match, la partita venisse interrotta bruscamente (ad esempio, mancanza di elettricità), la stessa partita sarà rigiocata dall’inizio senza tenere in considerazione il risultato precedente. Sarà comunque rimessa alla decisione dell’Admin la possibilità di disputare di nuovo il match a seconda delle circostanze verificatesi (ad esempio: qualora mancassero pochi secondi al termine della partita e il punteggio fosse oggettivamente non rimontabile, l’Admin potrà decidere di non disputare nuovamente il match e di assegnare la vittoria a chi aveva il punteggio vincente in quella interrotta).

10. L’Admin si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la data del Torneo previa comunicazione agli iscritti per cause di forza maggiore (problemi tecnici, logistici, raggiungimento numero minimo partecipanti)e comunque non imputabili all’organizazione.