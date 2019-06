Salerno, arriva l’estate ed il caldo: previste temperature fino a 35 gradi

SALERNO. L’estate sembra essere finalmente arrivata anche su Salerno e la Campania, con temperature superiori ai trenta gradi in alcune ore della giornata.

Un assaggio di quello che sarà l’estate con temperature al di sopra della media stagionale e caldo torrido.

Previste anche ondate di calore, la prima delle quali avverrà già domenica 9 giugno, quando le temperature si aggireranno attorno ai 33-35 gradi su gran parte della Campania.

In questo fine settimana infatti, l’Italia, ed in particolare il centro-sud e la Campania saranno investiti da un anticiclone africano. Temperature che poi subiranno un lieve calo all’inizio della prossima settimana, anche se un nuovo anticiclone è in arrivo nei giorni successivi, portando ad un ulteriore aumento delle temperature.

Insomma, l’ideale per chi deciderà di andare al mare. Le temperature infatti saranno stabili attorno ai 31/32 gradi di massima e 20/21 gradi di minima un po’ in tutta la regione.

Ed in assenza di venti, con un’umidità piuttosto elevata come nelle zone interne, il rischio di sentire sulla propria pelle anche diversi gradi in più dovuti all’afa, è particolarmente elevato.