Donna cade sul Monte Falerzio. Eliambulanza in azione in Costiera Amalfitana

Tensione nel pomeriggio di oggi.

Durante i festeggiamenti per la Madonna dell’Avvocata, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è stato allertato dalla Centrale Operativa del 118 di Salerno per un infortunio ad una donna salita sul Monte Falerzio.

Immediata la partenza delle squadre e dell’elisoccorso che hanno rapidamente raggiunto l’infortunata, con una caviglia slogata, che è stata medicalizzata dai sanitari del CNSAS.

La donna è stata poi trasferita, in elicottero, in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Fonte: Il Vescovado