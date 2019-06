Eboli: “Breve Trattato sul lecchino” il libro di Antimo Cesaro presentato in Biblioteca

Nella Biblioteca Comunale “Simone Augelluzzi” la presentazione dell’ultimo libro di Antimo Cesaro dal titolo “Breve Trattato sul lecchino”

Sarà la biblioteca comunale “Simone Augelluzzi” ad ospitare, martedì 25 giugno, alle ore 18,30 la presentazione del libro “Breve trattato sul lecchino”, di Antimo Cesaro.

Dopo i saluti del Sindaco di Eboli Massimo Cariello, dialogheranno con l’autore Gabriele Capone, direttore della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, e Mariapia Mercurio, giornalista. Il tema del libro, pubblicato da “La Nave di Teseo”, è originale e provocatorio. Figura poco amata, anzi disprezzata, il lecchino è, secondo le parole dello scrittore, “sintesi sublime di disposizione ed arte, di natura e cultura, di attitudine e abilità, di genio e capacità organizzativa, dotato di una fondamentale virtù: la pazienza”.

Un ritratto impietoso che Antimo Cesaro ha ricostruito attraverso la storia e la letteratura, perché il lecchino è una creatura sempre esistita e immortale, che si adopera per raggiungere via via posizioni di sempre maggior rilievo in ambito professionale, fino all’inevitabile resa dei conti. L’autore, Antimo Cesaro, insegna Scienza e Filosofia Politica e Teoria del Linguaggio Politico presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

È stato membro del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, deputato e sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Autore di numerosi saggi sul pensiero politico e la filosofia delle scienze sociali, tra le sue ultime pubblicazioni i lavori monografici Lingua gladio et pecunia (2011), La politica come scienza (2013), Arcana tabula (2016) e Il sovrano demiurgo (2018), nonché le edizioni critiche del cinquecentesco Discorso sul liocorno di Ambroise Paré (2014) e della Città del Sole di Tommaso Campanella (2018).