Universiadi: Italia pallanuoto, una vittoria per iniziare al meglio

Universiadi. Un successo per iniziare la corsa verso una medaglia. La pallanuoto maschile apre i battenti prima della cerimonia d’apertura dell’Universiade con l’esordio della nazionale italiana allo Stadio del Nuoto di Caserta, domani alle ore 19.30, contro il Giappone. “Un impegno complicato, contro una squadra aggressiva, dinamica, che gioca assieme da tempo – spiega il commissario tecnico dell’Italia, Alberto Angelini -, noi saremo pronti, abbiamo lavorato duramente per tre settimane a Ostia, dovremo trovare i giusti automatismi in acqua, è la prima partita ufficiale per questo gruppo”. A poche ore dalla cerimonia inaugurale di Napoli 2019, il ct azzurro nota “il grande entusiasmo che si avverte nell’aria, nell’impegno di tutti, dai dirigenti ai volontari, l’Universiade è una grande occasione per Napoli, la Campania, l’Italia”.