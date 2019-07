Palma Campania: ritornano i consueti festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie

Palma Campania : ritorna il consueto appuntamento con i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

I festeggiamenti sono iniziati ieri alle 21:30 per l’edizione 2019 della ritrovata festa della Madonna Delle Grazie a Palma Campania.

Dopo ben 11 anni, a luglio dello scorso anno, mediante un grande impegno da parte del Comitato Festa Palma Campania, una delle feste che per anni è stata simbolo dell’ estate Palmese torna alla ribalta.

Grande partecipazione che si punta ad arricchire ancor più quest’anno.

Il Comitato, con il patrocinio del Comune di Palma Campania, e con le varie offerte raccolte nel corso dell ‘anno, non si è riservato nelle ospitate.

Tra gli attesissimi due big partenopei : l’ attore e comico Biagio Izzo ospite martedì 9 a seguito della travolgente esibizione de “i Bottari”, ed il cantante Gianluca Capozzi che terrà un concerto nella serata di mercoledì 10. Oltre ai big, spettacoli di gran suggestione nelle altre sere:

Per gli amanti della musica lirica e sinfonica Domenica 7 si esibirà per le strade del paese (dapprima in mattinata per le strade della cittadina concludendo poi in serata con un concerto in piazza de Martino) il complesso bandistico “Città di Noci”.

Lunedi 8 spettacolo delle fontane danzanti che verrà dedicato alla memoria del caro Giuseppe Di Francesco che come socio del comitato aveva fortemente spinto per portare lo spettacolo delle fontane a Palma Campania.

Ieri sera, 6 luglio, al via con puro divertimento dove ad esibirsi sono stati proprio i cittadini accompagnati dalle incursioni del molleggiato Mimmo Dany.

Domenica 14, per concludere l’ edizione 2019, la notte Palmese si illuminerà con lo scintillio dei fuochi d’artificio in uno spettacolo che vedrà sfidarsi due fuochisti d’ eccellenza del territorio vesuviano :

Boccia – Nappi di PalmaCampania e Giuseppe Catapano di Ottaviano.

Serate dunque da non perdere, che rimandano ad una tradizione fortemente invocata e ritrovata.