Non ce l’ha fatta lo studente salernitano, morto in calabria dopo una caduta dalla bici

È morto ieri sera, Gennaro Carotenuto, il 18enne studente di Salerno, caduto da una bici mentre era a Parghelia, comune vicino a Tropea, in Calabria. Dopo sei giorni di lotta all’ospedale “Dell’Addolorata” a Cosenza dove era stato trasferito, l’allievo dell’istituto alberghiero di Salerno non ce l’ha fatta. Ad assisterlo fino alle ultime ore i genitori e i rappresentanti della scuola, che hanno raggiunto Cosenza per stargli vicino.

Intorno alle ore 20 di ieri sono stati staccati i macchinari che tenevano in vita il giovane, deceduto poche ore dopo.

Gennaro Carratù si trovava nella nota località turistica calabrese assieme ad altri due compagni di scuola per uno stage formativo in un ristorante del posto, mentre altri 12 studenti erano impegnati in un vicino villaggio turistico.

