Mercato San Severino, impianto recupero rifiuti: Tar sospende il decreto della Regione

MERCATO SAN SEVERINO. Il Tar Salerno ha sospeso il decreto della Regione Campania n. 52 del 20 febbraio 2019, con cui la società Fisciano Sviluppo era stata autorizzata a realizzare il nuovo impianto di recupero di rifiuti (pericolosi e non) presso il sito di via Prignano, al confine tra i Comuni di Fisciano e Mercato S. Severino.

“E’ stata accolta, dunque” – comunica il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma – “la domanda cautelare proposta dai Comuni di Mercato Sanseverino e Montoro, assistiti dall’Avvocato Vincenzo Scarano, e da alcuni privati cittadini, componenti il Comitato civico “Ambiente e Sviluppo”, assistito dall’Avv. Franco Massimo Lanocita. Tengo a precisare che è stata accolta anche la richiesta del Comune circa l’esibizione di tutti gli atti progettuali, fino ad oggi non consentita”.

“Il ricorso presentato” – aggiunge il primo cittadino – “che contesta l’autorizzazione di un progetto volto alla realizzazione di un impianto di recupero di svariate tipologie di rifiuti ed in notevole quantità, muove parallelamente all’altra vicenda, quella della realizzazione dell’impianto di compostaggio, prevista su area adiacente a quella dell’intervento della Fisciano Sviluppo, ai confini dei Comuni di Fisciano, Montoro e Mercato San Severino, e che il prossimo 24 luglio verrà affrontata sempre davanti al TAR Salerno.”

“Molteplici, nel caso di specie per il quale il Tar si è espresso, le questioni sollevate” – ricorda il primo cittadino – “prima fra tutte la mancata corretta valutazione dell’impatto sul territorio, sia dei singoli impianti sia dei rischi di cumulo, l’omessa partecipazione a qualsiasi fase del procedimento, la inidoneità delle aree per l’esecuzione di interventi di tale portata, con gravi implicazioni per il contesto urbano nel quale si collocano”.

“Il Tribunale Amministrativo” – chiude l’avvocato incaricato, Vincenzo Scarano – “ considerata la complessità delle questioni giuridiche poste, in applicazione dei principi fondamentali di precauzione e dell’azione preventiva, evitando che la trasformazione dei luoghi possa comportare eventi irreversibili, ha sospeso il decreto e quindi ogni attività, fissando l’udienza di merito al 15 gennaio 2020”.