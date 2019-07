Cava de’ Tirreni, controlli serrati della Polizia: identificate 531 persone

CAVA DE’ TIRRENI, RIMANE ALTA L’ATTENZIONE DELLA POLIZIA DI STATO DI CAVA DE’ TIRRENI CHE HA INTENSIFICATO L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUL TERRITORIO CITTADINO, NELL’AMBITO DI UNA PIÙ AMPIA STRATEGIA DI CONTRASTO AL CRIMINE DIFFUSO ATTUATA IN AMBITO PROVINCIALE DAL QUESTORE MAURIZIO FICARRA, PER IMPEDIRE LA COMMISSIONE DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO, QUALI FURTI IN ABITAZIONE.

SOLO NELLA SETTIMANA IN CORSO, I NUMEROSI POSTI DI CONTROLLO EFFETTUATI SULLE PRINCIPALI ARTERIE VIARIE DELLA CITTÀ CON L’AUSILIO DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE CAMPANIA, HANNO CONSENTITO DI IDENTIFICARE 531 PERSONE, DI CUI 197 CON PRECEDENTI DI POLIZIA E 8 SOTTOPOSTE A PERQUISIZIONE DOMICILIARE, NONCHÉ DI CONTROLLARE 292 VEICOLI. ELEVATE 23 CONTESTAZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, DI CUI CINQUE PER GUIDA DI VEICOLI SPROVVISTI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE, CON CONSEGUENTE SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, QUATTRO PER CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON SOTTOPOSTO A REVISIONE PERIODICA E SETTE CONTESTAZIONI PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA DI VALIDITÀ, CON RELATIVO RITIRO DEL DOCUMENTO DI GUIDA. NELLE ORE NOTTURNE SONO STATI RILEVATI DAGLI AGENTI DELLE VOLANTI DUE SINISTRI STRADALI.

IN UN CASO, È STATO DEFERITO IN STATO DI LIBERTÀ UN UOMO RESIDENTE NELL’AGRO NOCERINO-SARNESE, CHE SI È POSTO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE ALCOLICHE E PSICOTROPE, COSÌ COME APPURATO PRESSO UNA STRUTTURA SANITARIA, RIMANENDO COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE CON FERITI GRAVI. L’UOMO È STATO INDAGATO DAI POLIZIOTTI ANCHE PER LE LESIONI CAUSATE AL PASSEGGERO, CON RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA E SEQUESTRO DEL VEICOLO PENALE E AMMINISTRATIVO AI FINI DI CONFISCA. NON SONO MANCATI I CONTROLLI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALLA MISURA CAUTELARE COERCITIVA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI AL FINE DI VERIFICARE LA LORO PRESENZA NELLE RISPETTIVE ABITAZIONI.

PARTICOLARE ATTENZIONE È STATA POSTA INOLTRE AI LUOGHI DI MAGGIORE RITROVO DELLA COMUNITÀ GIOVANILE AL FINE DI SCONGIURARE POSSIBILI ATTIVITÀ DELITTUOSE: IN TALE CONTESTO, UN 27ENNE DI SARNO È STATO DEFERITO ALL’A.G. POICHÈ RESPONSABILE DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE” ESSENDO STATO TROVATO IN POSSESSO DI GRAMMI 10,5 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH SUDDIVISA IN 3 TRANCI AVVOLTI IN UN FAZZOLETTO DI CARTA DI COLORE BIANCO E CUSTODITI ALL’INTERNO DELLO SPORTELLO ANTERIORE SINISTRO DEL VEICOLO DALLO STESSO CONDOTTO NONCHÉ DELLA SOMMA DI EURO 350,00 (IN NR. 7 BANCONOTE DA EURO 50,00), CUSTODITE ALL’INTERNO DELLA TASCA DEL PANTALONE, RITENUTO PROVENTO DELL’ILLECITA ATTIVITÀ DI SPACCIO.

TUTTO IL MATERIALE RINVENUTO VENIVA SOTTOPOSTO A SEQUESTRO PENALE E POSTO A DISPOSIZIONE DELL’A.G. COMPETENTE. ALTRI DUE GIOVANI, ENTRAMBI RESIDENTI IN UN COMUNE VICINIORE, SONO STATI TROVATI IN POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE E QUINDI SEGNALATI ALLA PREFETTURA AI SENSI DELL’ART. 75 DEL DPR 309/90.

L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PROSEGUIRÀ ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI E SARÀ SEMPRE PIÙ INTENSA.

(comunicato stampa)