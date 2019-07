Uil Fpl Salerno: Boom di adesioni al corso di preparazione per il concorso della Regione

Corso di preparazione gratuito alla prova selettiva per l’ammissione al concorso della Regione. Boom di adesioni, lezioni aperte anche ai non iscritti al sindacato della Uil Fpl Salerno

Corsi di preparazione gratuiti alla prova selettiva per l’ammissione al concorso della Regione Campania. L’iniziativa è stata presentata oggi, nei locali della Camera di Commercio di Salerno in via Clark, dalla segreteria provinciale della Uil Fpl Salerno guidata da Donato Salvato.

Inizialmente riservato solo ai figli degli iscritti del sindacato, il corso è stato aperto anche ai tanti giovani che, spontaneamente, si sono presentati alla presentazione del corso poiché spinti dalla “fame di lavoro” che è lampante nel nostro territorio.

“Con il prezioso ausilio di docenti altamente qualificati ed esperti del settore, si è stabilito che il corso di preparazione alla prova selettiva si terrà nella città di Salerno, prevedendo una durata di 20 ore ed organizzato in moduli di quattro ore al giorno, impegnando i corsisti per una intera settimana”, ha detto Salvato. “Nel limite di quanto è possibile alla nostra organizzazione, inoltre, apriremo il corso anche alle persone che non hanno alcun collegamento con i nostri iscritti”.