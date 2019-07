De Luca: “Difendere l’unità del Mezzogiorno”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto a Bagnoli Irpino che si è tenuto presso l’azienda Acca Software:

«È in fase avanzata la trattativa con la Lega per decidere i termini dell’autonomia differenziata.

Credo che abbiamo posizioni distinte in relazione all’adozione della spesa storica come punto di partenza dell’autonomia. La posizione della Regione è quella di definire in termini i livelli essenziali di prestazioni, poi il fabbisogno standard e quindi fare il riparto dei fondi».

Il governatore ha trattato anche la necessità di costituire un fondo di solidarietà a vantaggio del Sud.

«Su questi punti la discussione sarà molto impegnativa annuncia. Ho garantito che ci sono passaggi parlamentari diversamente da come ipotizzato ad inizio anno. Ci sarà un testo che sarà inviato alle Camere e quindi avremo un testo emendabile. Bisognerà fare battaglia e mi auguro che i gruppi parlamentari del Sud sappiano essere uniti a difesa degli interessi della nostra comunità altrimenti ci faremo male come Italia, andiamo verso la spaccatura del Paese».

Sul tema dell’autonomia differenziata: «È un ruolo obbligato per la Campania.

Abbiamo già bloccato a febbraio l’iniziativa, bisognerà combattere perché il blocco di interessi del Centro-Nord è formidabile. La precondizione è l’unità del Mezzogiorno d’Italia, la capacità di fare un’operazione verità.

Sul pubblico impiego ad esempio si dicono spesso grandi sciocchezze. Abbiamo il tasso minore di tutte le Regioni d’Italia tranne per la Lombardia che ha esternalizzato tutto. Nella Sanità siamo quelli che ricevono di meno rispetto alle altre Regioni nel riparto del fondo sanitario nazionale: duecento euro pro capite in meno rispetto all’Emilia, 100 euro rispetto a Lombardia e Veneto. All’Italia dobbiamo spiegare bene dove vanno veramente le risorse pubbliche».