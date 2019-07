Nocera: decapitato dal guardrail, si fanno avanti le prime ipotesi della tragedia

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, sull’autostrada Caserta-Roma, in prossimità dello svincolo di Sarno, in cui ha perso la vita Pasquale Nappi, 43enne di Palma Campania. (Leggi qui l’articolo)

Al momento la dinamica è al vaglio degli inquirenti. L’impatto è stato terribile. Il 43enne – scriubè stato sbalzato dal sellino della moto ed è finito sulla barriera autostradale in ferro che gli ha tranciato la testa ed un braccio. Per lui non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno potuto solo accertarne la morte.

Nel frattempo sui social sono tantissimi gli utenti, amici e non, che si sono uniti al lutto, lasciando un pensiero sul profilo dell’uomo scomparso.