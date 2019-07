Salerno: installate nuove telecamere di videosorveglianza, intanto De Luca attacca Salvini

Nel corso della mattinata, dando seguito agli impegni assunti per l’estensione dei servizi di sicurezza, sono iniziati i lavori per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza in località Cappelle, zona collinare della città. Le prime due telecamere sono state installate presso la Chiesa di Cappelle alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli, dell’Assessore Domenico De Maio e del Deputato Piero De Luca che da tempo sostiene in Parlamento e nel territorio gli interventi di potenziamento tecnologico della vigilanza territoriale.

De Luca a margine della presentazione dei lavori, intervistato dalla stampa non ha lesinato attacchi nei confronti del Ministro Salvini: «Abbiamo concluso in aula l’esame del decreto sicurezza bis. Il solo fatto che si debba adottare questo decreto, significa che il primo decreto sicurezza è stato un fallimento totale. Questa notte c’è stato un fatto di cronaca inquietante: siamo vicini alla famiglia del Carabiniere ucciso a Roma. La sicurezza va affrontata senza show, propaganda e Facebook. Va affrontata in Viminale dove il Ministro è assente e va affrontata in Europa»

Il Deputato PD poi rincara la dose: «Salvini è assente. Incita a punire i reati e invece dovrebbe prevenirli. Noi siamo vigili e ci attiviamo per garantire la sicurezza nella nostra Salerno, raccogliendo segnalazioni di cittadini sempre più esasperati. Lui, invece, parla di Milan…»

Continua, dunque, l’impegno della Civica Amministrazione per la sicurezza in tutti i quartieri della città. Si tratta di un primo intervento, al quale faranno seguito altri che riguarderanno in particolare i quartieri collinari di Salerno.