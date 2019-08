Pontecagnano Faiano: l’amministrazione interviene sull’inquinamento delle acque

L’Amministrazione Lanzara interviene ancora una volta sul problema dell’inquinamento delle acque.

Dopo i controlli effettuati in prima persona dal Sindaco mediante voli in elicottero e una continua interlocuzione con i vertici dell’Arpac, il Comune di Pontecagnano Faiano si rivolge alla Salerno Sistemi, la società incaricata della depurazione delle acque.

In una nota prodotta in data odierna, l’Assessore alle Politiche Ambientali Carmine Spina ha infatti richiesto un incontro per appofondire le modalità e lo stato del mare attraverso un sopralluogo finalizzato ad “attuare una politica tesa al miglioramento delle condizioni ambientali del territorio”.

Resta, pertanto, altissima l’attenzione sul problema della salvaguardia ambientale, che l’Amministrazione ha reso prioritario dato il suo profondo impatto sulla vivibilità e sulla salute dei cittadini.

“Con l’istanza di oggi abbiamo voluto rappresentare l’impegno concreto che stiamo dedicando a questo problema, da sempre tra i più sentiti dalla comunità. Confermiamo si tratti di una questione di difficile risoluzione, che richiede mezzi imponenti e tempi lunghi, tuttavia abbiamo il dovere di non ridurre il nostro sforzo a delle mere frasi di circostanza: anche stavolta effettueremo sopralluoghi mirati e saremo in prima linea, senza delegare, per verificare condizioni ed alternative possibili per tutelare la popolazione ed il territorio”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.