Palinuro: vasto incendio, distrutta la macchia mediterranea, Vigili del fuoco all’opera

Una giornata nera quella che sta vivendo la città di Palinuro, in queste ore infatti è in atto un incendio di vaste dimensioni che sta distruggendo tutta la vegetazione. La zona maggiormente interessata è la frazione Marina di Centola. Le fiamme finora hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea in località Sant’Agata.

Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania ed un elicottero del servizio antincendio della Regione Campania. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili a causa del forte vento.

Gli agenti nel frattemo stanno cercando di conoscere le cause che hanno scatenato l’enorme rogo, non si esclude per ora la pista dolosa che sembra addirittura quella più accreditata.