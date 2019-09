Battipagliese ferma sul pari contro il Lioni nella seconda giornata di campionato

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza Campania, girone B, la Battipagliese pareggia per uno ad uno contro la neo promossa Polisportiva Lioni, al primo storico punto in Eccellenza. E’ il quarto 1 a 1 consecutivo in stagione tra campionato e coppa Italia per la formazione di Viscido.

Succede tutto nel primo tempo: al vantaggio di Formisano (cinico tap in sulla ribattuta della traversa di Manzi) risponde D’Acierno (abile a sfruttare una sponda di Costanzo sugli sviluppi di calcio d’angolo). Nel finale espulso Mejri e Battipagliese che chiude in dieci uomini.

Questa la cronaca del match:

PRIMO TEMPO

2’ colpo di testa di Manzi sugli sviluppi di calcio d’angolo, palla alta

8’ conclusione da posizione defilata di Costanzo e palla che colpisce l’esterno della rete

20’ sponda di Trimarco per Tenneriello la cui conclusione è debole

22’ con la Battipagliese sbilanciata, Patrone va alla conclusione a giro da dentro l’area di rigore,palla alta di poco

24’ conclusione da posizione ravvicinata di Formisano, Imbimbo respinge d’istinto in calcio d’angolo

25’ GOAL BATTIPAGLIESE: corner di Lopetrone, testa di Manzi, palla sulla traversa e tap in di testa di Formisano

29’ conclusione di Lopetrone, palla fuori di poco

35’ GOAL LIONI: calcio d’angolo di Di Pietro, prolunga di testa Costanzo e D’Acierno segna sul secondo palo tutto solo

39’ conclusione rasoterra di Tenneriello, palla al lato

SECONDO TEMPO

17’ lancio di Lopetrone per Trimarco che spizza di testa, palla alta di poco

18’ conclusione potente di Delle Donne col sinistro, parata a terra di Imbimbo

38’ corner di Lopetrone, Imbimbo esce a vuoto e Manzi di testa spedisce fuori a porta vuota

47’ Cetrulo conclude rasoterra da dentro l’area di rigore e Spicuzza fa il miracolo allungandosi e deviando in calcio d’angolo

Questo il tabellino del match:

BATTIPAGLIESE 1

LIONI 1

RETI: 25’p.t. Formisano, 35’p.t. D’Acierno​

BATTIPAGLIESE: Spicuzza, Toscano (dal 10’s.t. Senatore), Mejeri, Lopetrone, Russo, Manzi, Tenneriello (dal 18’s.t. Delle Donne), Formisano, Trimarco, Falco (dal 27’s.t. Sansone), Novi (dal 20’s.t. Di Lillo) (dal 34’s.t. Troisi). A disposizione: Farina, Anzalone, Ronga, Esposito. Allenatore: Viscido

LIONI: Imbimbo, Sciretta, Caffaro, Di Pietro (dal 33’s.t. Cetrulo), Simonetti, Bravoco, Libertazzi (dal 1’s.t. Perillo), Costanzo (dal 1’s.t. Coppola), D’Acierno, Todino (dal 34’p.t. Napolillo), Patrone.

A disposizione: Bruno, De Cillis, De Girolamo, Ucciardo, Forino. Allenatore: Di Pasquale

ARBITRO: Signor Pagliarulo di Ariano Irpino

NOTE: Ammoniti: Toscano, Lopetrone, Manzi, Novi e Simonetti. Espulso al 32’s.t. Mejri (B) per

proteste. Calci d’angolo: 7 a 7. Recupero: 2’p.t. e 5’s.t. Spettatori: 500 circa