Battipaglia-Salerno: a fuoco il Cstp linea 8, paura per i passeggeri

A fuoco il vano motore di un autobus del Cstp linea 8 proveniente da Battipaglia e diretto a Salerno. L’autista ha fermato il mezzo e fatto scendere subito i passeggeri mentre una colonna di fumo si levava alta diversi metri.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi in Via Parmenide sul Cavalcavia che da Parco Arbostella conduce a Mercatello. L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco mentre i vigili urbani hanno regolarizzato il traffico andato ovviamente in tilt.

Nel frattempo la Filt Cgil Salerno ha diramato una nota in cui denuncia lo stato dei mezzi pubblici ritenuto del tutto obsoleto e pericoloso per i passeggeri.

L’incendio di questo pomeriggio sull’autobus di Busitalia Campania sulla tratta Battipaglia – Salerno, che, per poco, non si è trasformato in tragedia, è l’ennesimo episodio grave e preoccupante che ci troviamo a registrare negli

ultimi mesi nel trasporto pubblico locale salernitano. La Filt Cgil da tempo denuncia la vetustà del parco rotabile, fattore di per sé ingenerante situazioni come la suddetta e che delinea una vera e propria emergenza sicurezza.

Nonostante gli sforzi messi in campo dalla Società nell’acquisto di nuovi autobus, sono molti ancora i mezzi datati ed obsoleti. Attendiamo da mesi la consegna dei nuovi autobus da parte della Regione Campania e ci auspichiamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile così da garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. La sicurezza non va considerata solo come un costo, ma deve essere l’obiettivo primario di tutti, nessuno escluso, ed un’assoluta necessità.