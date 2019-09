Aeroporto Costa d’Amalfi, De Luca: “In due anni tre milioni di passeggeri”

Trasporto aereo: aiutiamo la Campania a decollare verso un futuro migliore”, organizzato dalla Fit Cisl Campania all’Hotel Mediterranea il titolo dell’incontro a cui ha preso parte il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. A pochi giorni dalla fusione ufficiale che sancirà dal primo novembre, la nascita del sistema regionale aeroportuale, il presidente della regione Campania ha ribadito i tempi dell’intesa che porterà entro i prossimi tre anni cinque milioni di passeggeri in più in Campania. “

“Due anni, due anni e qualche mese e saremo a regime” ha detto ai cronisti il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Già da quest’anno avremo la scelta dell’impresa che deve realizzare i lavori di allungamento della pista, poi si dovrà fare la gara per ampliare l’aerostazione del Costa d’Amalfi.

Da quando terminano i lavori, nell’arco di 3-5 anni possiamo portare almeno tre milioni di viaggiatori in più su Salerno Costa d’Amalfi e dare respiro anche a Capodichino che oggi è uno degli aeroporti meglio gestiti d’Italia”.

Fondamentale, per il decollo dello scalo salernitano, l’intesa con Gesac che, come ricordano il presidente della commissione Trasporti regionale Luca Cascone e il presidente della società aeroporto Costa d’Amalfi, Antonio Ferraro, “vede la luce per la prima volta un sistema aeroportuale regionale, accorpando in un’unica società l’aeroporto di Capodichino a quello di Salerno Costa d’Amalfi”. Ottimismo anche da parte del sindacato, sia per quanto riguarda lo sviluppo dello scalo, sia per tutte le infrastrutture che saranno occasione di lavoro per l’intero settore…