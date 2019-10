Melissa morta mentre era in classe, domani il giorno dell’ultimo saluto

Si svolgeranno nel pomeriggio di giovedì, alle 16,30, presso la Chiesa Madre di Santa Maria, a San Mango Piemonte, i funerali della 16enne Melissa La Rocca. La giovane è morta il 7 ottobre scorso in aula nell’istituto Genovesi – Da Vinci di Salerno a causa di un improvviso malore mentre svolgeva gli esercizi di matematica alla lavagna.

Melissa è caduta terrà esanime dinanzi alla professoressa ed ai compagni della III F che hanno eseguito le manovre di primo soccorso, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Ma l’intervento tempestivo degli operatori del Saut di via Vernieri si è rivelato inutile: la giovane non ce l’ha fatta. Il personale medico, pertanto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, nonostante i tentativi di rianimazione.