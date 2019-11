Parcheggiatori abusivi a Salerno, quattro automobilisti li scagionano: “soldi solo per caffè”

SALERNO. Parcheggiatori abusivi a Salerno, quattro automobilisti scagionano i soggetti rinviati a giudizio con l’accusa di estorcere denaro ai conducenti delle vetture in Piazza Vittorio Veneto. A detta dei pendolari in questione, infatti, non si è trattato di pizzo, ma di “soldi per il caffè”.

Chiamati davanti alla terza sezione penale gli automobilisti hanno fornito la loro versione dei fatti. Quattro su cinue hanno di fatto, con le loro testimonianze, scagionato i parcheggiatori fermati in un’operazione di controllo del fenomeno. Ben 34 di loro, in quell’occasione, vennero arrestati dalle forze dell’ordine.

Solo la prima di una serie di udienze, che vede altri testimoni chiamati nei prossimi giorni a fornire la loro versione dei fatti.

Nonostante quanto dichiarato in aula, però, la tesi del Pm Elena Guarino è stata confermata da un quinto testimone, anche lui automobilista, che ha raccontato di essere stato vittima di minacce da parte di un parcheggiatore, che gli aveva intimato di non posteggiare in quell’area del parcheggio per i disabili, sostenendo che “lì comandava lui”.

Si scatenò subito un violento litigio che spinse l’uomo a telefonare ai carabinieri. Gli altri testimoni, invece, hanno riferito di aver consegnato l’obolo solo per offrire un caffè ai parcheggiatori finiti nei guai e di non essersi sentiti mai minacciati da loro.

