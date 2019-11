De Luca: “Priorità della Regione è creare lavoro”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’assemblea generale di Confindustria in programma questa mattina a Salerno ha parlato cosi:

«L’Italia è oggi uno dei Paesi meno accoglienti per gli investitori dal punto di vista del sistema giudiziario, della palude burocratica, della irresponsabilità della classe dirigente.

La priorità del governo della Regione Campania è creare lavoro. Il caso #Ilva e la vicenda di #Venezia sono la dimostrazione di un Paese in totale declino.

Dobbiamo creare le condizioni affinché le imprese straniere vengano ad investire.

In Campania, attraverso il nostro Piano per il Lavoro, il risanamento dei conti, il sistema degli incentivi alle imprese, l’attivazione, primi in Italia, delle Zes e decine di altri misure concrete per l’economia lavoriamo per consolidare un sistema favorevole a chi vuole creare sviluppo e occupazione»