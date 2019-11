Salerno: scoperti due uomini con atrezzi per rubare le auto, daspo per tre anni

Nell’ambito dei predisposti servizi di prevenzione e soccorso pubblico, intensificati dal questore di Salerno in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, alle ore 14.00 circa, di ieri 28 novembre, personale della sezione volanti dell’ufficio prevenzione generale della questura, coadiuvati da personale del reparto prevenzione crimine campania, in via torrione, notava due persone che, appiedati, si aggiravano, con fare sospetto, tra le auto parcheggiate in zona.

I due uomini, entrambi della provincia di Napoli, identificati per C.A. di anni 48 e D.A. di anni 33, gravati da numerosi precedenti contro il patrimonio e la fede pubblica, a seguito di controllo venivano trovati in possesso di una chiave obd (utilizzata per la diagnostica delle auto) e che, unitamente ad una centralina elettronica esterna, consente l’avviamento di autovetture, bypassando i sistemi di sicurezza, nonché alcune chiavi adulterine di autovetture di varie marche, un cilindro metallico idoneo a forzare bloccasterzo e/o antifurto blockshaft.

L’atteggiamento dei due, che continuavano a guardarsi intorno con circospezione, consentiva di individuare un’autovettura fiat punto, in sosta poco distante all’interno della quale venivano rinvenuti ulteriori arnesi atti allo scasso, quali cacciavite, tenaglie, chiavi combinate e similari, nonché di una centralina elettronica per autovettura.

I due, inoltre, venivano trovati in possesso anche di alcuni telefoni cellulari tra i quali uno di ridottissime dimensioni e foggia, facilmente occultabile.

Gli stessi, quindi, venivano accompagnati presso gli uffici dell’ufficio prevenzione generale della questura e deferiti all’a.g. per ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e muniti di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di salerno, per la durata di anni tre.