Trema la terra in Campania: Doppia scossa nel pomeriggio

Trema la terra in Campania.

Due scosse in rapida successione sono state registrate tra Sannio e Irpinia. Più precisamente alle 18.33 è stata registrata una scossa magnitudo 2.0 con epicentro a San Leucio del Sannio (Benevento), a 10 chilometri di profondità; alle 18.41 scossa magnitudo 2.1 con epicentro a Roccabascerana (Avellino), profondità 9 chilometri.a terra continua a tremare in Campania, due scosse in rapida successione tra Sannio e Irpinia.

