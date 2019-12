De Luca dichiara: “Saranno stanziati 20 milioni per Salerno e 11 per Battipaglia

“Venti milioni per Salerno e undici per Battipaglia. Questa mattina abbiamo incontrato i sindaci dei due comuni, Enzo Napoli e Cecilia Francese, per la firma dell’accordo Programma Integrato Città Sostenibili già sottoscritto in tante alte città medie (quelle interessate a questo tipo di interventi) della Campania.

Un momento molto importante per i due comuni, che da oggi potranno sfruttare in maniera strategica i fondi della #RegioneCampania per la riqualificazione urbana, messa in sicurezza dei quartieri, allargamento dei servizi sociali e interventi nel campo della cultura.”

Queste sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in seguito all’incontro tenutosi stamane con i sindaci delle città di Salerno e Battipaglia