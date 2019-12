Cadono massi sulla strada amalfitana, tanta paura per gli automobilisti

Per via delle forti e incessanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo su tutto il salernitano e l’intera Campania, nel pomeriggio di oggi, grossi massi sono franati sulla Statale 163 Amalfitana al chilometro 40, laddove insiste il restringimento obbligato dal vasto incendio dell’agosto scorso.

Per fortuna non vi sarebbero veicoli o persone coinvolti. Salvi per miracolo – e scossi – gli automobilisti fermi al semaforo che hanno assistito al crollo. I massi con residui franosi e alcuni alberi, hanno invaso la carreggiata tanto da non consentirne l’attraversamento

Fonte e foto: ilVescovado