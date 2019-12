San Giovanni a Piro: frode informatica, denunciato 28enne

SAN GIOVANNI A PIRO. Frode informatica ed accesso abusivo ad un sistema informatico, finisce nei guai un cittadino rumeno di 28 anni, denunciato a San Giovanni a Piro dai Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma sono entrati in azione in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei gestori di una società lucana di informatica, i quali avevano riscontrato l’intromissione furtiva nei loro sistemi. Il giovane rumeno, infiltrandosi nella rete in questione, si era appropriato di numeri IBAN con i quali aveva poi prelevato 4mila euro.

Tramite la ricostruzione di reti di contatto degli IP che avevano autorizzato le transizioni i militari sono riusciti a risalire all’autore, un 28enne risiedente in Piemonte. Gli inquirenti hanno anche individuato una base si hackeraggio che il giovane rumeno aveva messo su nella propria abitazione.

La società di informatica ha immediatamente messo in atto tutte le procedure per proteggere ulteriormente gli account dei loro clienti.