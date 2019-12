“Spendi, gratta e vinci”: Il Comune promuove lo shopping a Pontecagnano

Presentato questa mattina, a Palazzo di Città, “Spendi, gratta e vinci”, il concorso ideato da ConfCommercio, attuato dal Consorzio Pontecagnano C’entro Centro Commerciale e sostenuto dal Comune di Pontecagnano Faiano.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 19 dicembre 2019 al 19 febbraio 2020, consiste nel consegnare ai clienti di ben quaranta attività commerciali presenti sul territorio, a fronte di una minima spesa di 20 euro, un biglietto da grattare ed attraverso cui vincere centinaia di premi.

Ben 16.000 i coupon messi a disposizione da boutique, gioiellerie, pelletterie, pasticcerie, lavanderie, rivenditori di oggettistica ed arredo per la casa, acconciatori, estetiste, e non solo.

Una squadra compatta e perfettamente organizzata, unita dal comune intento di promuovere il commercio cittadino, valorizzandone i prodotti e sottolineandone l’importanza per lo sviluppo della comunità.

Presenti all’incontro con la stampa Maria Giannattasio, Presidente del Consorzio Pontecagnano C’entro Centro Commerciale; Paolo Ferro, Consigliere Regionale Confcommercio Campania con delega al territorio di Pontecagnano Faiano; Giuseppe Gagliano, Presidente del Mandamento di Salerno di Confcommercio, Giuseppe Venturiello, Giovani Imprenditori Confcommercio Campania e Raffaele Sica, Assessore con delega al Commercio.

A concludere gli interventi, quello del Sindaco Giuseppe Lanzara:

“L’incontro con i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, gli artigiani del territorio, è per me sempre una grande opportunità per una realtà che ha bisogno di crescere, di determinare, attraverso uno sforzo condiviso, uno sviluppo che coincide con nuovi posti di lavoro, nuovi servizi, nuove ricchezze in termini economici ma anche di opportunità. Grazie a ConfCommercio, al Consorzio Pontecagnano C’entro Centro Commerciale e grazie ai cittadini, che sono certo accoglieranno l’invito a spendere in città ed a vivere la città -con i nostri eventi natalizi-, promuovendola con forza e con l’impegno di renderla sempre più grande”.