Pontecagnano: Il Picentino rompe gli argini e causa danni

Il maltempo che si sta abbattendo in Campania sta causando diversi danni in ogni zona della regione e di diversa natura.

A Pontecagnano in queste ore il fiume Picentino ha rotto gli argini e ed ha allagato tutto. Nei pressi del fiume sono situate diverse abitazioni e con il passare dei minuti cresce la paura dei residenti. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza la zona, ma per ora i danni sono ingenti.