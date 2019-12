Emergenza maltempo in Campania, la nota stampa di Enzo Fasano

«L’ondata di maltempo di queste ore sta sbriciolando la Costiera Amalfitana e ha danneggiato drammaticamente tanti altri comuni della provincia di Salerno. Serve un intervento urgente e risolutivo per fronteggiare questa emergenza. Intervento che ho chiesto con un’interrogazione ai ministri competenti». A dirlo è il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano che, d’intesa con i colleghi salernitani Marzia Ferraioli e Gigi Casciello, porterà in Parlamento il problema dell’emergenza idrogeologica che sta interessando tutta la provincia di Salerno. «Più emergono notizie di disagi e danni, più cresce la responsabilità di Regione Campania e Provincia di Salerno che, di fatto, hanno abbandonato al proprio destino i sindaci e le nostre comunità. Quanto sta accadendo in Costiera Amalfitana era assolutamente prevedibile e nemmeno la grave frana caduta a Capo d’Orso la scorsa settimana è bastata per mettere in campo azioni preventive. È vergognoso – prosegue Fasano – che uno dei tesori più preziosi del nostro Paese sia stato completamente dimenticato e mortificato da chi, invece, avrebbe dovuto salvaguardarlo e tutelarlo. Sono umanamente vicino a tutti gli amministratori che in queste ore stanno fronteggiando l’emergenza insieme alla Prefettura di Salerno, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e ai tecnici. Chiederemo al Governo e in particolare al ministro dell’Ambiente quali iniziative intenda mettere in campo per evitare il verificarsi di eventi luttuosi, finora scongiurati solo per miracolo, valutando anche la possibilità di dichiarare lo stato di calamità», conclude il deputato azzurro Enzo Fasano.