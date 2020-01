De Luca dichiara: “obiettivo 10mila assunzioni nella pubblica amministrazione”

“Nel corso del dibattito per l’approvazione del bilancio regionale, tenutosi il 24 dicembre, mi è capitato di ascoltare dichiarazioni di voto dei consiglieri di opposizione sulla Campania totalmente scollegate dalla realtà.

Ma siccome la realtà è testarda e alla fine ha la meglio sulle chiacchiere, sul governo regionale di questi 4 anni e mezzo parlano i fatti. Oltre ai successi sui temi come il bilancio, la sanità, trasporti,commercio, piano casa ecc, c’è da rimarcare l’impegno per il piano per il lavoro

Dicevano che non sarebbe mai partito. A febbraio i primi 3mila laureati e diplomati andranno a lavorare in 240 Comuni ed enti pubblici regionali. È partito l’iter per l’assunzione di 641 persone nei Centri per l’Impiego. Con la proroga delle graduatorie grazie a un emendamento approvato dal Parlamento, in tempi ancora più rapidi puntiamo all’obiettivo dei 10mila assunti nelle pubbliche amministrazioni campane.”

E’ quanto scritto sulla sua pagina Facebook da parte del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca