Agropoli, protesta contro De Luca: opposizioni affissano manifesti in città

AGROPOLI. L’arrivo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad Agropoli in vista dell’inaugurazione della caserma della Guardia di Finanza non è ben visto da tutti.

In attesa del taglio del nastro, che si terrà domani giovedì 16 gennaio, tante sono state le polemiche: dal cambio del nome di via Antonio Scarpa, ora via Fiamme Gialle, alle accuse rivolte al governatore di aver mancato la promessa riguardo l’ospedale di Agropoli.

Il sindaco Coppola è intervenuto sulla questione cercando di smorzare gli animi ed invitando i cittadini ad accogliere De Luca, ospite in città e non presente per fare campagna politica. Parole, quelle del primo cittadino, che hanno invece ottenuto l’effetto contrario, di fatto accrescendo l’astio e la volontà di protestare della cittadinanza.

Così le opposizione hanno deciso di affiggere dei manifesti in giro per la città, con l’intenzione di invitare nuovamente alla calma i cittadini. Nel manifesto firmato da Gisella Botticchio, Agostino Abate, Natalino Caccamo e da Michele Pizza, si accoglie con gioia questa nuova sede per la Guardia di Finanza e si invita a non dare i meriti della realizzazione della caserma a nessun schieramento politico ma alla comunità.

“E’ questa un’occasione giusta per augurare alla nostra città Agropoli, un percorso di condivisioni e programmazioni utili per lo sviluppo dell’intera comunità, privo di inutili e deleteri personalismi. Noi sottoscritti rappresentanti delle forze politiche di opposizione ci adopereremo alla ricerca di un confronto aperto all’intelligenza, ai cuori e alle coscienze”.

(fonte e foto CilentoChannel)