Napoli: Blitz anti camorra. L’operazione

Operazione antidroga di Napoli.

Il tutto nel rione Luzatti dove gli agenti del Commissariato Poggioreale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno messo in atto controlli e perquisizioni: identificate 52 persone di cui 19 con precedenti di polizia, controllate 24 autovetture di cui una sottoposta a sequestro poiché sprovvista di assicurazione ed elevati 3 verbali al codice della strada.

Sono state effettuate quattro perquisizioni domiciliari e controllati 11 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Uno di loro è stato denunciato in stato di irreperibilità per evasione dagli arresti domiciliari in quanto non è stato trovato in casa al momento del controllo.