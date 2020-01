Pics, approvato il primo lavoro finanziato in tutta la Regione Campania

Approvato il primo lavoro finanziato con i Pics in tutta la Regione Campania. Si inizia con i micronidi, in particolare si è approvato il progetto definitivo per la rifunzionalizzazione dell’Asilo Nido di Via Carmine Turco. Su impulso dell’Assessore alle Politiche Comunitarie e allo Sviluppo Urbano Davide Bruno passa in giunta la ristrutturazione e l’esecuzione dei lavori della struttura in via Carmine Turco.

Un primo passo, a supporto della sfera dell’infanzia e con finalità socio educative. Dopo la gara che ha visto l’affidamento delle attività alla cooperativa Ludos, l’Ente si è fatto carico di procedere immediatamente al ripristino delle condizioni di esercizio della struttura procedendo ad una nuova rielaborazione progettuale che tenga conto delle sopraggiunte condizioni dell’immobile da anni abbandonato e preso di mira da atti vandalici da parte di ignoti.

“Iniziamo con via Turco e proseguiremo con gli asili di via Magellano e via Indipendenza, abbiamo la necessità di riattivare gli asili della città, da ormai troppo tempo chiusi e in stato di abbandono. Ricostruire il tessuto sociale passa anche attraverso la ricostruzione dei poli fondamentali per l’infanzia, determinanti per famiglie e minori” dichiara l’assessore alle politiche comunitarie e sviluppo urbano Davide Bruno.