Roccadaspide, via ai lavori di recupero dell’istituto “Guglielmo Marconi”

Progetto per la ristrutturazione dello storico edificio scolastico “Guglielmo Marconi”

Entreranno nel vivo nei prossimi giorni i lavori per il recupero e la ristrutturazione della scuola elementare Guglielmo Marconi a Roccadaspide, chiusa dal 2002 dopo un’attenta verifica da cui emerse l’instabilità della struttura, a seguito dei tragici fatti legati al terremoto in Molise, che causò il crollo di una scuola e la morte di molti bambini. Dopo la chiusura, gli alunni della scuola elementare furono trasferiti in altre strutture.

Da allora il progetto di riqualificare l’edificio non è stato mai abbandonato dall’amministrazione comunale di Roccadaspide, che ha progettato un intervento, poi finanziato con i fondi del decreto Miur 2017 per due milioni 100mila euro. Il progetto di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, che sarà ultimato nel giro di un anno, consentirà di riportare gli standard abitativi dell’immobile a livelli adeguati. Sarà così possibile preservare dal declino una struttura storica, realizzata nel periodo fascista: il progetto di ristrutturazione, infatti, sarà rispettoso della struttura originaria.

Massima attenzione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, mediante la realizzazione di una rampa di accesso che condurrà al piano rialzato, e da cui, grazie all’inserimento di un ascensore, sarà possibile facilitare l’ingresso nell’edificio alle persone con disabilità. Saranno realizzati dei servizi igienici adatti a persone con disabilità, ed anche il parcheggio della scuola potrà agevolare l’ingresso di persone in carrozzella. Naturalmente saranno osservate tutte le disposizioni vigenti per la prevenzione degli incendi, e l’edificio sarà dotato di un sistema di allarme antincendio. Il progetto sarà rispettoso dell’ambiente, in quanto particolare attenzione verrà posta al contenimento dei consumi energetici, predisponendo interventi di abbattimento delle dispersioni.