Profilo Facebook di De Luca hackerato, il governatore: “si tratta di profili dall’estero”

CAMPANIA. Hackerato il profilo Facebook del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A dichiararlo lo stesso governatore: “Per due volte in poche ore la pagina Facebook è finita nel mirino di hacker”.

Il governatore ha poi aggiunto: «Si è registrato un abnorme numero di like “sospetti” a due post che abbiamo provveduto a cancellare. Si tratta di like provenienti da profili palesemente falsi, tutti dall’estero (Russia, Ucraina, India e Thailandia in prevalenza). Abbiamo attivato l’azione di vigilanza di Facebook che sta analizzando tutte le informazioni. Contro ogni azione di violazione dalla pagina stessa (privacy, copyright e furti d’identità) presenteremo un esposto-denuncia alla Polizia postale».