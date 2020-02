Fratelli d’Italia: in 18 piazze del salernitano per sostenere la proposta della Meloni

SALERNO. Quattro proposte di legge di iniziativa popolare: la sfida di Giorgia Meloni prima della scadenza dell’attuale mandato.

È quanto annunciato dalla leader nazionale di Fratelli d’Italia in vista della raccolta firme organizzata in tutta Italia per il prossimo sabato 22 febbraio.

Un’iniziativa a cui ha tempestivamente aderito la Presidenza Provinciale del Partito e che riguarda quattro proposte di legge di iniziativa popolare in materia di elezione diretta del Capo dello Stato, abolizione dei Senatori a vita, tetto alle tasse in Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano rispetto a quello europeo.

A tal proposito, dunque, sabato 22 febbraio saranno allestiti punti di raccolta firme nei seguenti comuni della Provincia di Salerno, a cui prenderanno parte dirigenti di partito e amministratori locali: