La Treofan non chiuderà, salvati i posti di lavoro, la vittoria della lotta sindacale

La lotta sindacale ha prodotto i suoi risultati

Al via la reindustrializzazione della Treofan di Battipaglia.

In data 20 febbraio presso il mise è stato raggiunto un accordo che prevede l’avvio del processo di

reindustrializzazione del sito Treofan di Battipaglia

La società Jcoplastic della famiglia foresti ha presentato un progetto industriale per il riavvio delle attività

del sito con la riassunzione di tutti i lavoratori.

Un progetto sfidante, innovativo nel ambito della sostenibilità e dell’economia circolare. La nuova società

attraverso una new-co con nuova entità legale si impegna ad assumere la totalità delle maestranze entro il

tempo massimo di 24 mesi, attraverso percorsi di formazione anche on the job all’interno delle aziende del

gruppo jcoplastic.

Ulteriore risultato conseguito è il mantenimento dell’applicazione contrattuale nell’ambito della sfera

contrattuale dei chimici, applicando il ccnl gomma plastica.

Saranno definite in un confronto territoriale le modalità di confluenza da ccnl chimico a ccnl gomma

plastica

Un grande risultato di squadra!

si ringraziano tutte le istituzioni, un ringraziamento a tutti i lavoratori che con grande determinazione e

passione non hanno mai abbandonato la speranza di una soluzione positiva rafforzando fortemente l

azione sindacale che ha portato ad una conclusione positiva della vertenza.

Segreterie Nazionali Sergio Cardinali, Luciano Tramannoni, Venere Balla.

Segreterie Territoriali Filctem Femca Uiltec Antonio Apadula, Gerardo Giliberti, Alessandro Antoniello

La RSU di stabilimento Francesca Giordano, Antonio Glielmi, Vincenzo D’Amico