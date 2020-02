Coronavirus: 27 contaggiati in Lombardia, 2 in Veneto. Seconda vittima registrata

Purtroppo ci giunge notizia del secondo decesso per Coronavirus in Italia.

Si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in provincia di Padova, un nuovo caso positivo di coronavirus è stato registrato in Veneto, a Dolo nel veneziano. I test sono risultati positivi al Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato all’Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Si tratt di un 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Padova.

Inoltre un nuovo caso di positività è stato registrato anche a Cremona in Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è un paziente ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Cremona. È salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la Lombardia (27) e il Veneto (2).