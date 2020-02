Coronavirus in Italia, il numero sale a 113 contagiati: focolai nel nord

Sale il numero dei contagiati da Coronavirus in Italia, sono 115 in totale: 89 in Lombardia, 17 in Veneto, 3 in Piemonte, 2 in Emilia Romagna e 2 nel Lazio.

Due persone il numero dei morti, uno in Veneto ed un secondo in Lombardia. Si lavora senza sosta per esaminare le persone che possono essere entrate in contatto con i contagiati.

Ieri negativi i controlli su una ragazza ricoverata a Vasto e su un caso sospetto in Umbria. Il presunto “paziente zero” ribadisce di non aver mai avuto il virus.

(fonte TgCom24)