Coronavirus, Angri: Fila alle poste senza mascherina. Intervengono i vigili

Nonostante il primo caso positivo ad Angri, c’è ancora qualcuno che non rispetta le nuove regole disposte dal Governo e dalla Regione Campania per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Questa mattina, infatti, alcune persone si sono messe in fila dinanzi alla sede della filiale di Poste Italiane, alcune di loro erano senza la mascherina di protezione da usare in luoghi affollati.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. A pubblicare le foto sui social il sindaco Cosimo Ferraioli che denuncia:

“Queste immagini dimostrano che la gravità dell’emergenza coronavirus non è stata ancora percepita da tutti. Ognuno di noi sensibilizzi chi gli sta vicino a non uscire. Restate a casa, uscite solo per urgenze. Dateci una mano”.

Fonte: SalernoToday