Vallo di Diano, si intensificano i controlli delle forze dell’ordine

VALLO DI DIANO. Si intensificano i controlli in seguito all’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nel Vallo di Diano si stringe la morsa intorno a coloro che non rispettano il decreto di rimanere all’interno delle proprie case.

Non si circola, in entrata come in uscita, a Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Polla. Serrati i controlli soprattutto delle volanti della Polizia Stradale e della Polizia Municipale.